Bursa'da Musiki Projesi öğrencilerinden hastanede yatan çocuklara müzik dinletisi

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BURSA (AA) - Bursa'da, Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesinin Musiki Projesi öğrencileri, hastanede yatan çocuklara ve refakatçilerine musiki dinletisi sundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi koordinesinde yürütülen "Yarınlara Işık Ol Projesi" kapsamında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Müzik Makamlarının Şifa Üzerindeki Etkisi" başlıklı çalışma yapıldı.

Türkiye genelinde Musiki Projesi uygulanan 11 okuldan biri olan Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesinde 42 öğrencinin dahil olduğu çalışma kapsamında oluşturulan koro, hastanedeki dinletide sahne aldı.

Tarihte müzikle tedavi yöntemlerinden yola çıkılarak oluşturulan makamları öğrenen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde nihavent ve uşşak makamında şarkı, türkü ve ilahiler seslendirerek hastaların moral ve motivasyonlarının artmasına yardımcı olmaya çalıştı.

Musiki Projesi öğrencileri, "Üsküdar'a Gider İken", "Demedim Mi", "Nihavend Longa", "Süt İçtim Dilim Yandı", "Telgrafın Tellerine" ve "Ha Buradan Aşağı" isimli eserleri çalıp söyledi.

Programa, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Güler Kazancı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Bekir Arslan ve Mahmut Karakaya ile Ar-Ge çalışanları ve hastane personeli katıldı.

"Yarınlara Işık Ol Projesi", ​​​​​​​Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kamu hastanelerinde uzun süreli tedavi nedeniyle yatan çocukların eğitim şartlarının iyileştirilmesi, ailelerin eğitim düzeyi artırılarak çocukların psikososyal iyilik durumlarının yükseltilmesini amaçlıyor.



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