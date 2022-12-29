Bursa'da bir kişi sokakta ölü bulundu

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta bir kişinin cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, bir kişinin Orhaniye Mahallesi'ndeki sokakta hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Talat Akrenoğlu (53) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akrenoğlu'nun cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.





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