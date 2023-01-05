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Bursa'da dezenformasyonla mücadele konulu panel düzenlendi

AA

Bursa'da dezenformasyonla mücadele konulu panel düzenlendi

BURSA (AA) - Bursa'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneği işbirliğinde "Yerel Medya Buluşmaları-2022" kapsamında dezenformasyonla mücadele konulu panel gerçekleştirildi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, Türkiye'nin son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde, iç ve dış politikada gerçekleştirdiği büyük atılımlarla küresel ve bölgesel ölçekte oyun kurucu bir ülke haline geldiğini söyledi.

Gölbaşı, bu süreçte gerçekleştirilen büyük dönüşüm hamleleri ve tam bağımsız politika tercihlerinin Türkiye'yi örtülü operasyonların hedefi haline getirdiğini ifade ederek, "Hiç şüphesiz Türkiye'nin maruz kaldığı bu operasyonların en önemli ayağını dezenformasyon faaliyetleri oluşturmaktadır." dedi.

Gölbaşı, dezenformasyonun toplumda kamplaşmalara sebebiyet verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dezenformasyon, algıları yönetmek isteyen çevrelerin gizli gündemlerine hizmet etmektedir. Dezenformasyon ulusal güvenlik tehdidi olmasının yanı sıra toplumun haber alma özgürlüğü önünde engel teşkil etmektedir. Bu itibarla dezenformasyonla mücadele edilmesi ve bu konuda medyada ve toplumda farkındalık çalışmalarının yürütülmesi önem taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptıkları iletişim seferberliği çağrısı doğrultusunda İletişim Başkanımız Sayın Fahrettin Altun'un vizyoner yaklaşımıyla İletişim Başkanlığınca bugüne kadar yürütülen faaliyetler Türkiye İletişim Modeli'nin önemli bir sac ayağı olarak tesis edilen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi altında hakikat mücadelesi inancıyla sürdürülmektedir."

- "Dezenformasyon faaliyetlerini maalesef ciddi şekilde işleten ülkeler var"

Panelin moderatörlüğünü yapan Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş da Türkiye'nin coğrafi açıdan dünyanın ortalarında bir yerde, dünyanın güç merkezinde, dünyanın birçok konuda önemli olan yolların kavşak noktasında bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin enerjiyi üretenle ona ihtiyacı olanın arasında bir konuma sahip olduğuna işaret eden Kızıltaş, bu durumun Türkiye'nin önemini daha da arttırdığını, Türkiye'nin bu alanda giderek bir merkez görevi üstleneceğini vurguladı.

Enerjinin ciddi savaşlara ve gelişmelere sebebiyet verdiğini dile getiren Kızıltaş, şunları kaydetti:

"Enerji denildiğinde Avrupa'nın bu kış için yaşadığı tehlikelere baktığımızda bu önem dolayısıyla bazen arka planda çok büyük kavgaların yapılabildiğini biliyoruz. Türkiye'nin birçok açıdan bazı güçlerin hedefi bir konumda olduğunu biliyoruz. Bu hedef almanın çeşitli amaçları var. Mesela 'Türkiye aslında güzel bir ülke, hoş bir ülke ama bizim arzu ettiğimiz gibi yapsa, bizim arzu ettiğimiz gibi davransa, uluslararası meselelerde biz ne istiyorsak onu yapsa ne güzel olur' diye bakanlar var. 'Türkiye aslında çok önemli bir ülke ama bizim arzu ettiğimiz gibi yapmıyor. Dolayısıyla Türkiye Türkiyelilere bırakılmayacak kadar önemli bir ülkedir' diye düşünen ve bunun gereklerini yerine getirmeye çalışanlar var. Bunun için çeşitli mekanizmalar kullanırlar. Bunlardan biri olarak da dezenformasyon faaliyetlerini maalesef alttan alta ciddi şekilde işleten ülkeler var."

AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Erhan Sevenler ise Fransızca kökenli olan manipülasyon kavramının yönlendirme, seçme, ekleme veya çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme anlamına geldiğini aktardı.

Manipülasyonun bir konu hakkında farklı yargılara varmak için yapıldığını vurgulayan Sevenler, fotoğraf ve görüntüyle görsel manipülasyon yapıldığını belirtti. Sevenler, yerli ve yabancı fotoğrafçıların savaş ve deprem bölgelerinde çektiği fotoğrafları yansıtarak bir sunum yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş da dezenformasyon konusunun son zamanlarda daha da arttığını bunda sosyal medyanın da etkisinin olduğunu söyledi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin ağustosta kurulduğunu hatırlatan Kardaş, "Elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışacağız bu konuyla ama tabii sadece bir kurumun, devletin tek başına çözeceği bir mesele değil. Dünyada da böyle. Sivil toplum kuruluşlarının, medya temsilcilerinin, medya bizzat kendisinin bu meseleyle ilgilenmesi, buna daha fazla dikkat etmesi, bir farkındalık oluşması önemli." dedi.

Kardaş, birçok eğitim planladıklarını, ilgili bakanlıklarla işbirlikleri yaparak anaokulundan üniversitelere kadar ve diğer bütün kesimlerin eğitimine kadar dijital medya okur yazarlığı bağlamında bir seferberlik içine gireceklerini sözlerine ekledi.

Programda, Daily Sabah Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik de sunum gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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