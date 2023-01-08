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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahreyn'den Bursa'ya charter uçuşlar 11 Ocak'ta başlayacak

AA

Bahreyn'den Bursa'ya charter uçuşlar 11 Ocak'ta başlayacak

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bursa'nın turizmden daha fazla pay alabilmesi ve özellikle Orta Doğu ülkelerinden turist çekilmesi amacıyla yapılan girişimler sonucu Bahreyn'den Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na charter seferler başlatılacak.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık'ın yanı sıra zengin bitki örtüsü ve gastronomisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Bursa'nın Güney Marmara'da ana turizm destinasyonu olması hedefleniyor.

Çoğu Orta Doğu ülkelerinden olmak üzere geçen yıl yaklaşık 400 bin yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Bursa'da charter uçuşlarla konaklama gün sayısının artırılması ve ülkeye daha fazla döviz kazandırılması amaçlanıyor.

Charter seferlerin ayrıca, Bursa Sağlık Turizmi Derneğinin de çalışmalarıyla, uluslararası akreditasyona sahip 3 büyük hastane, 2 eğitim araştırma hastanesi, 19 devlet hastanesi, 13 özel hastane ve bir tıp fakültesi hastanesi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine sahip kentte sağlık turizmini de canlandırması bekleniyor.

Turizmcilerin girişimleriyle Bahreyn'den Bursa'ya yapılacak charter uçuşlar 11 Ocak'ta başlayacak, uçuşların yıl boyu sürmesi planlanıyor.

- Sırada Ürdün var

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Temsil Kurulu Üyesi Doğan Sager, AA muhabirine, charter uçuşlar konusunda uzun süredir çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını söyledi.

Bursa'nın hak ettiği değere ulaşması için çaba sarf ettiklerini ifade eden Sager, "11 Ocak'ta Bursa ile Bahreyn arasında yıl boyu sürecek, haftada bir uçak seferi yapılacak şekilde charter uçuşlar başlayacak." dedi.

Sager, charter uçuşların hem turizm hem de sağlık turizmi anlamında kente önemli değer sağlayacağını dile getirerek, Bahreyn dışında başka noktalar için de görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

"Ürdün Havayolları ile görüşmemiz oldu. Bunun sonucunda Ürdün'den de direkt Bursa'ya uçuş açacağız. Bunun da müjdesini buradan vermek isterim. Zor oluyor, emek gerektiriyor ama sonuca gidene kadar yeni fikirler üretmeye devam edeceğiz. Bu uçuşların katma değeri gerçekten çok yüksek. Çünkü Bursa'yı direkt dünyaya açacak." ifadelerini kullanan Sager, bu uçuşların Bursa'nın ana destinasyon olmasını sağlayacağını belirtti.

- "Fizik tedavi konusunda Orta Doğu ülkelerinden Bursa'ya rağbet var"

Sager, Bursa'nın sağlık turizmi konusunda iyi bir noktada olduğunu ifade etti.

Kentte sağlık yetki belgeli 29 kurum bulunduğuna işaret eden Sager, bunlar arasında hem aracı kurumlar hem de dünyayla akredite olmuş hastanelerin olduğunu belirtti.

Sager, "Bursa, yurt dışından gelen hastalarımızın estetik cerrahi, metabolik cerrahi, kanser tedavisi, tüp bebek tedavileri gibi taleplerini karşılıyor. Bunun yanı sıra fizik tedavi konusunda Orta Doğu ülkelerinden Bursa'ya inanılmaz bir rağbet var. Düzenlenecek direkt uçuşlar da buraya gelecek hastaların sayısında büyük artış sağlayacaktır." diye konuştu.

Bursa'nın geçiş bölgesinden ziyade ana destinasyon olacağını, bunun da kente yeni turistler kazandıracağını dile getiren Sager, kentin turizmini geliştirme noktasındaki girişimlere destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurum yetkililerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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