Bursa'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.



Orhangazi-Bursa kara yolunda, Aziz Ç. (59) idaresindeki 16 AOD 067 plakalı hafif ticari araç, Çeltikçi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.



Yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü Aziz Ç. yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıyı ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.









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