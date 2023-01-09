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Eski Bursa Valisi Harput'a yeniden yargılandığı FETÖ davasında 8 yıl 9 ay hapis cezası

AA

Eski Bursa Valisi Harput'a yeniden yargılandığı FETÖ davasında 8 yıl 9 ay hapis cezası

BURSA (AA) - Bursa'daki FETÖ davasında, istinaf mahkemesince haklarında verilen bazı hükümler Yargıtay tarafından bozulan eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu tutuksuz 37 sanığın yeniden yargılandığı davada karar verildi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen davanın karar duruşmasına, eski Bursa Valisi Harput, sanıklardan bazıları ve avukatları katıldı.

Sanıkların karar öncesi son beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşmada Harput, hakkındaki iddiaların tamamının asılsız ve maksatlı olduğunu savundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şahabettin Harput'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Heyet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, diğer sanıklardan Ali Fuat Er, Ali Kemal Turhan, Davut Baykan ve Ramazan Yılmaz'ın 8 yıl 9'ar ay, Ahmet Gören, Ahmet Nuri Ekiz, Mecit Özkelebek, Mehmet Benli, Ömer Kazangil, Refik Öztüfekçi, Sami Şentürk ve Selahattin Çelik ile firari Celal Sevmezler'in ise 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Ayrıca sanıklardan Ali Saffet Durmuşlar, Mustafa Celal Eğretli, Muzaffer Koyuncu, Osman Üstünal ile Recep Göral'ın 6 yıl 10 ay 15 gün hapsine karar veren heyet, Recep İleri'yi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklardan Cengiz Resimoğlu'na 5 yıl, Eyüp Karakuş, Turhan Boztepe'ye 3 yıl 9'ar ay, Şakir Umutkan ve Selamettin Özgörüş'e ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilerek haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.

Bülent Özdemir, Dinçer Temur ve Veli Velioğlu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası veren heyet, firari sanık Hamit Tuna'nın dosyasını ayırdı, Ayhan Kandıral, Sait Usul, Bünyamin Işık ve Yunus Dağ'ı delil yetersizliği nedeniyle beraat ettirdi.

Soner Eken, Feridun Kahraman, Emin Akça ve Hilmi Gülcemal'in ise TCK 30. maddesinde yer alan hata hükümleri gereği, kasıtları bulunmadığı gerekçesiyle beraatlarine oy birliğiyle hükmedildi.

- Dava süreci

Yerel mahkemenin kararının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen davada mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen Şahabettin Harput ve 18 sanığın cezalarının, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 9'ar aya çıkarılmasına ve Harput'un adli kontrol şartının devamına karar vermişti. Heyet ayrıca, diğer sanıklardan bazılarının cezalarında da değişiklik yapılmasına hükmetmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, haklarında hüküm verilen 39 sanıktan 2'sinin kararlarını onamış, 2'si firari 37 sanık hakkındaki bazı kararları, istinaftaki yargılama sırasında mahkemeye başkanlık eden hakimin aynı zamanda sanıklarla ilgili sorgu hakimliği aşamasında da görev yapmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle usulen bozmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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