GÜNCELLEME - Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

MİT yalanıyla istismarda bir okul müdürüne daha kelepçe!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kereste imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Duaçınarı Mahallesi'ndeki imalathanenin idari ofisinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede kerestelerin bulunduğu alana sıçradı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İmalathanenin yanında bulunan 2 katlı evde yaşayanların dumandan etkilenmemesi için tahliyesi sağlandı.

Yangını kontrol altına alan Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.