Bursa'da "Türkiye Yüzyılı'nda Kürtler Paneli" düzenlenecek

BURSA (AA) - Bursa'da, Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) ile Demokrasi ve Birlik Vakfı işbirliğiyle organize edilen "Türkiye Yüzyılı'nda Kürtler Paneli" yarın yapılacak.

DEMBİR-DER Genel Başkanı Mehmet Metiner, kentteki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, panelin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.

Eski Bakanlardan Faruk Çelik'in de programa konuşmacı olarak katılacağını belirten Metiner, derneğin kuruluş amaçları hakkında bilgi verdi.

DEMBİR-DER'in çok önemli iki amacının olduğunu dile getiren Metiner, şöyle konuştu:

"Bir; koşulsuz biçimde demokrasiden yana olmak, bu ülkede demokrasiyi derinleştirecek her türlü adımın arkasında durmak. İkincisi; birlikten yana olmak. Kusursuz bir biçimde biz birlikten yana bir anlayışın temsilcileriyiz. O yüzden demokrasi bizim için ne kadar olmazsa olmaz önemdeyse birlik de olmazsa olmaz önemdedir. Demokrasi anlayışımız hiçbir gerekçenin arkasına sığınmadan herkesi bu ülkede olduğu gibi kabul eden ve herkes için özgürlük isteyen bir anlayışa yaslanıyor. Birlik anlayışı da farklılıklarımız ne olursa olsun herkesi bize dönüştüren bir birlik anlayışını yansıtıyor. Bu ülkede Kürt olabilirsiniz, Türk, Arap, Laz, Gürcü, Alevi, Sünni, Müslüman, Hristiyan olabilirsiniz. Bu ülkede yaşayan herkes hem birbirinin aynıdır hem birbirinden gayrıdır."

Mehmet Metiner, derneğin hedef kitlesini Türkiye'nin Kürtlerinin oluşturduğunu anlattı.

Metiner, "Bizim Türk milleti diye tanımladığımız, Anayasa'mızdaki 'Türk milleti' tanımı, Atatürk'ün de 'Türk milleti' olarak tanımladığı şey aslında etnisiteden arınmış, farklılıkları anlamlı bir politik bütünlüğe dönüştüren anlayışın adı; birlik anlayışımız bu. Dolayısıyla Türkiye bizim sadece ülkemiz değil vatanımız, devletimiz olmazsa olmazımız." diye konuştu.

Yeni bir yüzyıl inşa sürecinde bu ülkenin Kürtlerinin anayasa yapım sürecine çok anlamlı katkılar sunması gerektiğine inandıklarını bildiren Metiner, "Türkiye'nin her yerinde 'Yeni Yüzyıl'da Kürtler' konulu paneller düzenlememizin sebebi bu. Kürtler tercihlerini kimden yana yapacaklardır? Yeni bir yüzyılın inşa sürecine nasıl katkı sağlamalıdırlar? Bunları konuşmak için toplantılar düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

Basın toplantısı, soru cevap bölümüyle sona erdi.

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