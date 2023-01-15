"Rafadan Tayfa En Sevdiğim Rafadan Müzikali" Bursa'da sahne aldı

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BURSA (AA) - Türkiye'nin sevilen ve izlenen çizgi film kahramanları "Rafadan Tayfa En Sevdiğim Rafadan Müzikali" ile Bursa'da sahnelendi.

Bursa Akademik Odalar Birliği Sahnesi'nde sergilenen oyuna Bursalı çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.

Etkinlik sonunda çocuklar ve aileleri sahne alan oyuncuları alkışladı.

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