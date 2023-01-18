Bursa'da şarkıcı Elif Buse Doğan konser verdi

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte şarkıcı Elif Buse Doğan sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Şarkıcı Ezgi Çakmak'ın ardından konserin ikinci yarısında sahne alan Elif Buse Doğan, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Gecenin sonunda Elif Buse Doğan'a, Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından çiçek takdim edildi.

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