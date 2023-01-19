Bursa'da tarlaya giren otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'da yoldan çıkıp tarlaya giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi-İznik kara yolu, Üreğil Mahallesi civarında, Mehmet Binici (67) idaresindeki 41 LV 417 plakalı otomobil, yoldan çıkıp zeytinliğe girdi.

Zeytin ağacına çarparak durabilen otomobildeki sürücü ile eşi hafif yaralandı. Yaralılar kontrol amaçlı Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Sürücünün Yalova Jandarma Alay Komutanı Ali Naci Binici’nin kardeşi olduğu öğrenildi.

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