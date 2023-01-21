Bursa'da "Nihavend Makamında Eserler" konseri gerçekleşti

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BURSA (AA)- Zeki Müren Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu tarafından "Nihavend Makamında Eserler" başlıklı konserine Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Fahri Dibekoğlu yönetti.

Gecede, Zeki Müren'in sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan repertuvarı koro ve solistler seslendirdi.

Konserin sonunda koro, solist ve şefin performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.









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