İnegöl'de bağ ve bahçelerden hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bağ ve bahçelerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.A. (39), U.C. (32), F.S. (30) ve Y.A'nın (46) bulunduğu aracı Sülüklügöl Mahallesi Tarla Yolu mevkisinde durdurdu.

Adli makamlardan alınan iznin ardından araçta yapılan aramada çalıntı tarım aletleri ve hurda parçaları olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.S, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A, U.C. ve Y.A. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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