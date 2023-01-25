Bursa'da hırsızlık iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince çeşitli zamanlarda düzenlenen operasyonlarda, evden, iş yerinden, camiden ve otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 6 şüpheliyi de yakalamaya çalışıyor.



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