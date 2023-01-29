“Mübadele Öyküleri” adlı tiyatro oyunu izleyenlerle buluştu

BURSA (AA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinde mübadelenin 100. yılına ilişkin Mudanya Kent Konseyi Tiyatro Topluluğu tarafından “Mübadele Öyküleri” adlı tiyatro oyunu Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Türkiye ve Yunanistan arasında, 30 Ocak 1923'te imzalanan Türk-Rum Nüfus Mübadelesi Anlaşması’nın ardından zorunlu göçe tabi tutulan insanların yaşadıkları zorluklardan uyarlanan oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Oyunu uyarlayan ve yöneten Mehmet Tamer Uyar AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oyunu dinlediği ve ulaşa bildiği öykülerle derlediğini belirten Uyar, şunları söyledi:

“Oyunun içinde mübadillerin yaşadıkları acıyı anlattığımız 10 tane öykü var. Ulaştığım öyküleri bir oyun haline getirdim. Elbette oyunda sergilenenden daha fazla bir acı yaşanmıştır fakat biz o acı çıtasını dengede tutmaya çalıştık umarım başka bir yerlerde bir daha böyle acılar yaşanmasın. Bu oyunumuzda mübadelenin ne olduğunu bilmeyenlere bir rehber olabilir diye umut ediyorum.”

Oyunun yüksek bir duyguda olduğunu ve kendi dahi izlerken duygulandığını dile getiren Uyar,

“Rahmetli dedem de mübadil ve o acılar evde bizlere hiç anlatılmazdı. Ama şimdi ben böyle öykülerle karşılaşınca etkileniyorum. Oyunun genelinde zaten duygu çok yüksek komik bir sahne bile olduğunda içinde acı olduğu için ve gülünen şeyde bir acıyla beslendiği için o duygu hep yüksek oluyor." diye konuştu.

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