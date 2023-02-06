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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

AA

Uludağ'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

BURSA (AA) - Uludağ'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksaklıklara yol açıyor.

Yarıyıl tatilinin son gününde yerli ve yabancı turistlerin yoğunluk oluşturduğu Uludağ'da kar yağışı ve tipi etkisini gösteriyor.

Oteller Bölgesi'nden dönüş yapmak isteyen tatilcilerden bazılarının araçları gün içinde şiddetini arttıran kar nedeniyle kayganlaşan yolda hasarlı kazalara karıştı. Kayan araçlar nedeniyle yol trafiğe kapandı. Uzun süredir trafiğe kapalı olan yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ekipler, kaza yapan araçları yol kenarlarına aldıktan sonra ulaşımı kademeli sağlıyor.

Jandarma ekipleri, Milli Park Gişeleri'nden Oteller Bölgesi'ne geçmek isteyen sürücüleri de geri döndürüyor.

AFAD, NAK, AKUT, ANDA, UMKE ve JAK'ın da aralarında bulunduğu ekipler, bölgede tedbir amaçlı bulunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşlara sıcak çorba ve kumanya dağıtıyor.

Büyükşehirden yapılan açıklamada, "Uludağ’a çıkan sürücülerimizden bazıları yolda kayarak trafiğin durmasına neden olmuştur. Ekiplerimiz müdahale etmekte güçlük çekmekle beraber yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Biz yine de soğukta içinizi ısıtmak için yanınızdayız." ifadelerini yer verildi.

- "Uzun süre kontak kapattığımız zamanlar oldu"

Yolda kalanlardan Murat Kumaş, AA muhabirine, tatil için çıktıkları yolda kaldıklarını söyledi.

Ekiplerin çalışmasıyla hareket edebildiklerini belirten Kumaş "Biz Uludağ'dan inerken bir anda mahsur kaldık. 3 saat civarında kaldık. Yolda kaza olmuş sanırım. Araba çalışır vaziyetteydi hep, çocuklar biraz sıkıntı yaşadı." dedi.

Salih Demirkol, 5 kilometrelik yolu 3 buçuk saatte ilerleyebildiklerini ifade ederek, "Yukarıda uzun süre kontak kapattığımız zamanlar oldu. Bir sıkıntı yaşamadık, sadece bekledik." bilgisini paylaştı.



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