Orhangazi'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolunda oluşan trafik kazasında iki araç kar ve buzlanmadan dolayı yoldan çıkarak birbirine çarptı. Kazada iki araç sürücüsü yaralandı.



Kaza Orhangazi tüneli çıkışında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul istikametinden İzmir istikametine doğru gitmekte olan 41 AED 973 plakalı otomobil ile aynı yönde gitmekte olan 10 AHK 638 plakalı bir başka otomobil Orhangazi Tüneli çıkışında yolun karlı ve kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak çarpıştı.



Kazada otomobillerden birisinin sürücüsü olduğu belirlenen Yakup Sütyemez (44) olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesinde sevk edilirken, ismi öğrenilemeyen diğer aracın sürücüsü ise ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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