Doğu Perinçek, Bursa'da basın mensuplarıyla buluştu

BURSA (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek,"Karamsarlık düşmanımız. Deprem nedeniyle birtakım kara propagandalar, tekrar psikolojik harekatlar gibi bunların gündeme getirildiğini görüyoruz. Buna karşı milletçe beraberiz, dirençliyiz. Acıları güce çevireceğiz." dedi.

Perinçek, Bursa'daki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deprem nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Perinçek, hayatını kaybedenlere rahmet yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Türk milletinin bu tür felaketler karşısında güçlü, büyük tarihi birikimi, tecrübesi olan bir millet olduğunu vurgulayan Perinçek, "Karamsarlık düşmanımız. Deprem nedeniyle birtakım kara propagandalar, tekrar psikolojik harekatlar gibi bunların gündeme getirildiğini görüyoruz. Buna karşı milletçe beraberiz, dirençliyiz. Acıları güce çevireceğiz. Her felaketin de acının da milletçe üstesinden gelecek birikime sahibiz. Devletimiz, hükümetimiz imdadına koşacaktır vatandaşlarımızın. Bu konuda hepimizin gözleri kamunun üzerinde. Vatan Partisi olarak bütün örgütlerimizle temasa geçtik ve milletimizin hizmetindeyiz." dedi.

Perinçek, 14 Mayıs'taki seçimlerle ilgili tek başlarına seçime katılacaklarını belirtti.

Vatan Partisinin seçimlerde yüzde 7 barajını geçeceğini ifade eden Perinçek, "Mecburiyetler Vatan Partisi'ni göreve çağırıyor. Tarih Vatan Partisi'ne yürü diyor ve Vatan Partisi yürümektedir. Biz önümüzdeki seçimlerde yüzde 7 barajını geçeceğiz ve meclise gireceğiz. Türkiye'nin önündeki, üreticilerin milli hükümetin de bir anahtar görev yaparak yerimizi alacağız. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerli cephede konumlandığını dile getiren Perinçek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu güzel bir şey ama o konumlarının gerektirdiği tutarlılık, kararlılık, Türkiye'nin karşılaştığı sorunların ciddiyeti ve ağırlığı konusunda çeviklik, bunları göremiyoruz. Onun için Türkiye'yi sadelik ve gerçeklikle anlatan ve çözümleri gösteren seçeneği ayakta tutmamız lazım. Cumhur İttifakı ise müttefiklerini yiyor. MHP'yi bitirdi. İttifak yanlış. İttifakın kendisi yanlış değil ama koşulları yanlış. Beraber Türkiye'yi yönetmiyorlar. MHP kriko durumunda. Kişiliğini kaybetti. Kişiliğini kaybedince de vatanseverler, milliyetçiler kopuyorlar. Bu AK Parti'nin ve MHP'nin hatasıdır."









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