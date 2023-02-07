İznikli çocuk, kumbarasındaki paraları depremzedelere bağışladı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde bir çocuk, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek için kumbarasındaki paraları bağışladı.

İznik Kaymakamlığı, İznik Belediyesi ve Türk Kızılay İznik Şubesi işbirliğinde depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Yardım kampanyasına katılan ve isminin Yaşar olduğu öğrenilen bir çocuk da kumbarasını ekiplere ulaştırdı.

Yetkililer, ekiplerin getirdiği kumbaradan çıkan 43 lirayı AFAD'ın yardım hesabına yatırdı.



Bankadan alınan dekont ve kalem kutusu şeklindeki kumbara ise İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.