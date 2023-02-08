Bursa'da depremzedelere yardım seferberliğine çocuklar da katılıyor

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BURSA (AA) - Bursa'da, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden zarar görenlere yönelik yardım kampanyaları sürüyor.

İznik Kaymakamlığı koordinesinde başlatılan kampanyaya yoğun ilgi gösteren ilçe halkı, afetzedelere destek oluyor.

Belediye hizmet binasında oluşturulan koordinasyon merkezinde toplanan malzemeler, türlerine göre ayrıldıktan sonra tırlara yüklenip depremin yaşandığı illere gönderiliyor.

Yardımların toplandığı merkeze gelen Cumhuriyet Anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Hamza Baydar, çantasına koyduğu oyuncak arabalarını ekiplere teslim etti.

Oyuncaklarını verdikten sonra depremden zarar gören çocuklar için gözyaşı döken Hamza, "Bunları küçük bebeklere getirdim. Duygulandım." dedi.

İsminin Ali olduğu öğrenilen çocuk ise pazarda sattığı limonların parasıyla çorap ve süt alarak getirdiğini anlatarak, "Akşamdan beri para biriktirdim, marketten bunları aldım. Depremdeki arkadaşlarıma bunları yolluyorum." diye konuştu.

Çocuk ve yetişkin kıyafetleri, battaniye, su, mont, çocuk ayakkabısı, çocuk bezi, ısıtıcı, gıda ürünleri, çocuk maması, hijyen ürünleri, halı ve yakacak odundan oluşan yardım ürünlerinden oluşan 15'inci tır, ilçeden yola çıkarıldı.

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