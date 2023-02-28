Bursa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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BURSA - (AA) Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kerem Ş. idaresindeki 16 AUM 828 plakalı motosiklet, Süleymaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi'nde, Oğuzhan Ş'nin kullandığı 06 GD 892 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Emirhan Y. (19) yaralandı.

İlk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.













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