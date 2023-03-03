Frutti Extra Bursaspor, Ahmet Düverioğlu ile yollarını ayırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Ahmet Düverioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.



Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel sporcumuz Ahmet Düverioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bugüne kadarki katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.