GÜNCELLEME - Bursa'da bir kişi tartıştığı husumetlisini öldürdü

Küvetler neden bu kadar küçük?

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BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

İlçenin Akçalar Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen İ.Ç. (37) ile Ömer Şehzade (35) arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada İ.Ç'nin tabancayla ateş açtığı Şehzade, göğsünden vurularak ağır yaraladı.

Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaçan şüpheli İ.Ç. ise polislerce kısa sürede yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, basın-yayın kuruluşlarında "Bursa'da çocukların kavgasına babalar karıştı: 1 ölü" haberine konu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İ.Ç'nin gözaltına alındığı belirtildi.



"Kasten Öldürme" suçundan Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İ.Ç'nin tutuklandığı bildirildi.



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