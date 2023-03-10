Bursa'da balıkçı teknesinin alabora olması nedeniyle kaybolan kişi aranıyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kıyıya yanaşırken alabora olan balıkçı teknesindeki 2 kişi kurtarıldı, teknede olduğu iddia edilen 1 kişi ise aranıyor.

Alınan bilgiye göre, içinde 3 kişi bulunan tekne, balıkçı barınağı bölgesinde kıyıya yanaşırken bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler 2 kişiyi denizden çıkardı.

Yaralılar ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ekipler dalgıçların da yardımıyla suya düştüğü iddia edilen 3'üncü kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.













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