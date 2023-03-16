Bursalı küçük Lara'nın anısı Hatay'da oyun çadırlarında yaşayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursalı küçük Lara'nın anısı Hatay'da oyun çadırlarında yaşayacak

AA

Bursalı küçük Lara'nın anısı Hatay'da oyun çadırlarında yaşayacak

BURSA (AA) - FATİH ÇAPKIN - Bursa'da 10 gün önce okulunda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden 6 yaşındaki Lara'nın anısı, Hatay'da depremzedeler için kurulan konteyner kentte ailesi tarafından yaptırılacak oyun çadırlarında yaşatılacak.

Gamze ve Serdal Karasu çiftinin 3 çocuğundan biri olan Lara, 6 Mart'ta Nilüfer ilçesindeki Hüsnü Züber İlkokulunda beden eğitimi dersinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Lara'dan geriye, odasının duvarlarını süsleyen resimleri kaldı. Karasu çifti, 30 Mart'ta 7'nci yaş gününü kutlamaya hazırlanırken kaybettikleri Lara'nın hatıralarını yaşatmak için Hatay'da konteyner kent alanında oyun çadırı kurmayı kararlaştırarak arkadaşları aracılığıyla bölgedeki AFAD ve valilik yetkilileriyle iletişime geçti.

Çift, AFAD tarafından gösterilen iki alana kurulacak çadırları oyuncak ve çeşitli materyallerle donatacak.

Karasu çifti, yakınları ve arkadaşlarının desteğiyle İstanbul'dan temin ettikleri malzemeleri gelecek hafta kente ulaştırmayı ve çadırları 30 Mart'ta faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Gamze Karasu, AA muhabirine, her gün ders aralarında kızına atıştırması için yiyecek götürdüğünü ve teneffüslerde onunla görüştüğünü söyledi.

O gün gittiğinde okul bahçesinde ambulansı gördüğünü ve kızı yanına gelmediği için tedirgin olduğunu belirten Karasu, okula girip hızla üst kata çıktığında ona kalp masajı yapıldığını gördüğünü ancak hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kızının cimnastik, satranç ve resim kursuna gittiğini dile getiren Karasu, "Bir gün bana, 'Anne beni dans kursuna gönderir misin?' dedi. Kızım evde taklalar atar, parendeler atardı. Bizimle yemek yedikten sonra bile hemen dans ediyordu. Bir gün telefonu aldığında dans ederken video çekmiş, resim yapmış, Sefo'nun resmini çizmiş. Hep bunların videosunu çekmiş." diye konuştu.

Karasu, kızının içindeki duyguları çizdiği resimlere yansıttığını ifade etti. Son günlerde ailedeki herkesin resimlerini yaptığını belirten Karasu, "Çizdiği resimleri bize bıraktı. Anneannesine, babasına, teyzesine resim bıraktı. Şimdi çizdiği resimleri düşündüğümde, bize vedalaşma resimleri çizmiş. Zaten 6 senelik az bir ömrü varmış, son zamanlarında bize hatıralar bıraktı." dedi.

- Deprem haberlerini izlerken "Anne çocuklar ölmesin" demiş

Gamze Karasu, 4 Mart'ta kendisinin 41'inci doğum gününü kutladıkları bilgisini verdi.

Kızının, o gün akşam geç saatlerde biriktirdiği paralarla babasına pasta ile 4 ve 1 mumları aldırdığını anlatan Karasu, şöyle devam etti:

"Kendi doğum günü için teyzesi, Lara'ya bileklik gibi bir sürü şey aldı, kutlayıp parti yapacaktık, yapamadık. Yavrum beni daha çok seviyormuş. Benim doğum günümü birlikte kutladık ama biz onun doğum gününü onun sevenleriyle, onun adına, onun yerine, onun gibi sevdiği yürekli küçük çocuklarla kutlayacağız. Bundan sonra Lara'm geri gelmeyecek. Lara gibi çocukların sevgisi bizim gönlümüze sevgi olarak kalacak."

Karasu, Lara'nın depremde ölen, evsiz kalan çocuklar için çok üzüldüğünü, bir gün televizyonda haberleri izlerken "Anne çocuklar ölmesin bari" dediğini söyledi.

Bu sözünden hareketle, onun için Hatay'da oyun çadırı kurmaya karar verdiklerini anlatan Karasu, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız Hatay'da iki bölge tespit etmişler. O bölgede çadır kurup içine oyuncaklar, resimler, boyama kalemleri gibi şeyler koyarak, Lara için hayır olarak yapabileceğimiz, oradaki çocukların eğlenebileceği iki çadır düşünüyoruz. O çadırları ve içindeki oyuncakları önümüzdeki hafta tamamlayıp doğum gününe kadar yetiştirmeyi planlıyoruz. O kadar çok kişi bunun için mücadele etti. Lara, gerçekten o kadar çok insanın vicdanına değdi. Benim 6 yaşındaki kızım insanların vicdanına değdiyse, biz de en azından hala hayatta olabilen, annesi babası olmasa bile nefes alabilen çocuklar için onları gülümsetebilecek bir şey yapmak istiyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da kereste atölyesinde fırlayan testere bıçağının isabet ettiği işçi öldü
YEREL HABERLER Bursa'da kereste atölyesinde fırlayan testere ...
Kereste keserken testere bıçağının yerinden çıkmasıyla boynu kesilen işçi öldü
YEREL HABERLER Kereste keserken testere bıçağının yerinden ...
Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
ASKER EĞLENCESİNDE ARACININ PATLAYAN LASTİĞİNİ DEĞİŞTİRİRKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA YARALANDI  
YEREL HABERLER ASKER EĞLENCESİNDE ARACININ PATLAYAN LASTİĞİNİ ...
BURSA'DA İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; 2 YARALI  
YEREL HABERLER BURSA'DA İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; 2 ...
DÜZELTME - "Basketbol: 7Days Avrupa Kupası" başlıklı haberimizdeki skorlar sehven yanlış yazılmıştır, Frutti Extra Bursaspor: 73 - Umana Reyer Venice: 89 şeklinde haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz.
YEREL HABERLER DÜZELTME - "Basketbol: 7Days Avrupa Kupası" başlıklı ...
Bursa'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 2 kişi ...
Bursa'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı; 2 ...
Frutti Extra Bursaspor - Umana Reyer Venice: 73-89
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Umana Reyer Venice: 73-89
Basketbol: 7Days Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Basketbol: 7Days Avrupa Kupası
Atölyede kesim yaptığı testerenin bıçağı yerinden çıktı, boynundan ağır yaralandı
YEREL HABERLER Atölyede kesim yaptığı testerenin bıçağı yerinden ...
İnegölspor - Menemen FK: 2-0
YEREL HABERLER İnegölspor - Menemen FK: 2-0
Cumalıkızık'a "UNWTO 2022 En İyi Turizm Köyleri Listesi ve Geliştirme Programı" ödülü
YEREL HABERLER Cumalıkızık'a "UNWTO 2022 En İyi Turizm Köyleri ...
913'er yıl hapisle yargılanan cezaevi aracına bombalı saldırının failleri tahliyelerini istedi
YEREL HABERLER 913'er yıl hapisle yargılanan cezaevi aracına bombalı ...
Bursa'da Kurtuluş Savaşı'nda iz bırakan kahraman Türk kadınları anıldı
YEREL HABERLER Bursa'da Kurtuluş Savaşı'nda iz bırakan kahraman Türk ...
Mudanya'da, engellendiği iddia edilen hastane projesinde olumlu gelişmeler
YEREL HABERLER Mudanya'da, engellendiği iddia edilen hastane ...
Bursa'da tarihi mescit gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi mescit gün yüzüne çıkıyor
Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu
YEREL HABERLER Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu
Bursa'da oluşturulan "Deprem Bilim Kurulu" ile yeni yol haritası belirlenecek
YEREL HABERLER Bursa'da oluşturulan "Deprem Bilim Kurulu" ile yeni ...
Bursaspor Başkanı Banaz gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Banaz gündeme ilişkin açıklamalarda ...
TGC'den DHA'ya ödül
YEREL HABERLER TGC'den DHA'ya ödül
Harmancık'ta 6 bin 100 adet ceviz fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Harmancık'ta 6 bin 100 adet ceviz fidanı dağıtıldı
Depremle ilgili beste yaptılar, konsere geleceklerden bilet yerine yardım paketi isteyecekler
YEREL HABERLER Depremle ilgili beste yaptılar, konsere geleceklerden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.