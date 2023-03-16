Bursalı küçük Lara'nın anısı Hatay'da oyun çadırlarında yaşayacak

BURSA (AA) - FATİH ÇAPKIN - Bursa'da 10 gün önce okulunda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden 6 yaşındaki Lara'nın anısı, Hatay'da depremzedeler için kurulan konteyner kentte ailesi tarafından yaptırılacak oyun çadırlarında yaşatılacak.

Gamze ve Serdal Karasu çiftinin 3 çocuğundan biri olan Lara, 6 Mart'ta Nilüfer ilçesindeki Hüsnü Züber İlkokulunda beden eğitimi dersinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Lara'dan geriye, odasının duvarlarını süsleyen resimleri kaldı. Karasu çifti, 30 Mart'ta 7'nci yaş gününü kutlamaya hazırlanırken kaybettikleri Lara'nın hatıralarını yaşatmak için Hatay'da konteyner kent alanında oyun çadırı kurmayı kararlaştırarak arkadaşları aracılığıyla bölgedeki AFAD ve valilik yetkilileriyle iletişime geçti.

Çift, AFAD tarafından gösterilen iki alana kurulacak çadırları oyuncak ve çeşitli materyallerle donatacak.

Karasu çifti, yakınları ve arkadaşlarının desteğiyle İstanbul'dan temin ettikleri malzemeleri gelecek hafta kente ulaştırmayı ve çadırları 30 Mart'ta faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Gamze Karasu, AA muhabirine, her gün ders aralarında kızına atıştırması için yiyecek götürdüğünü ve teneffüslerde onunla görüştüğünü söyledi.

O gün gittiğinde okul bahçesinde ambulansı gördüğünü ve kızı yanına gelmediği için tedirgin olduğunu belirten Karasu, okula girip hızla üst kata çıktığında ona kalp masajı yapıldığını gördüğünü ancak hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kızının cimnastik, satranç ve resim kursuna gittiğini dile getiren Karasu, "Bir gün bana, 'Anne beni dans kursuna gönderir misin?' dedi. Kızım evde taklalar atar, parendeler atardı. Bizimle yemek yedikten sonra bile hemen dans ediyordu. Bir gün telefonu aldığında dans ederken video çekmiş, resim yapmış, Sefo'nun resmini çizmiş. Hep bunların videosunu çekmiş." diye konuştu.

Karasu, kızının içindeki duyguları çizdiği resimlere yansıttığını ifade etti. Son günlerde ailedeki herkesin resimlerini yaptığını belirten Karasu, "Çizdiği resimleri bize bıraktı. Anneannesine, babasına, teyzesine resim bıraktı. Şimdi çizdiği resimleri düşündüğümde, bize vedalaşma resimleri çizmiş. Zaten 6 senelik az bir ömrü varmış, son zamanlarında bize hatıralar bıraktı." dedi.

- Deprem haberlerini izlerken "Anne çocuklar ölmesin" demiş

Gamze Karasu, 4 Mart'ta kendisinin 41'inci doğum gününü kutladıkları bilgisini verdi.

Kızının, o gün akşam geç saatlerde biriktirdiği paralarla babasına pasta ile 4 ve 1 mumları aldırdığını anlatan Karasu, şöyle devam etti:

"Kendi doğum günü için teyzesi, Lara'ya bileklik gibi bir sürü şey aldı, kutlayıp parti yapacaktık, yapamadık. Yavrum beni daha çok seviyormuş. Benim doğum günümü birlikte kutladık ama biz onun doğum gününü onun sevenleriyle, onun adına, onun yerine, onun gibi sevdiği yürekli küçük çocuklarla kutlayacağız. Bundan sonra Lara'm geri gelmeyecek. Lara gibi çocukların sevgisi bizim gönlümüze sevgi olarak kalacak."

Karasu, Lara'nın depremde ölen, evsiz kalan çocuklar için çok üzüldüğünü, bir gün televizyonda haberleri izlerken "Anne çocuklar ölmesin bari" dediğini söyledi.

Bu sözünden hareketle, onun için Hatay'da oyun çadırı kurmaya karar verdiklerini anlatan Karasu, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız Hatay'da iki bölge tespit etmişler. O bölgede çadır kurup içine oyuncaklar, resimler, boyama kalemleri gibi şeyler koyarak, Lara için hayır olarak yapabileceğimiz, oradaki çocukların eğlenebileceği iki çadır düşünüyoruz. O çadırları ve içindeki oyuncakları önümüzdeki hafta tamamlayıp doğum gününe kadar yetiştirmeyi planlıyoruz. O kadar çok kişi bunun için mücadele etti. Lara, gerçekten o kadar çok insanın vicdanına değdi. Benim 6 yaşındaki kızım insanların vicdanına değdiyse, biz de en azından hala hayatta olabilen, annesi babası olmasa bile nefes alabilen çocuklar için onları gülümsetebilecek bir şey yapmak istiyoruz."





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