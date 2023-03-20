Sanatçı Cem Adrian Bursa'da sahne aldı

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BURSA (AA) - Şarkıcı Cem Adrian, Bursa'da konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Adrian ve orkestrası, eski ve yeni şarkılardan oluşan özel bir repertuvara yer verdi.

Cem Adrian, gecede "Sarı Gelin", "Kül Olur", "Kum Gibi" ve "Herkes Gider Mi" gibi eserleri seslendirdi.

Konsere gelen farklı yaş grubundaki sanatseverler, zaman zaman telefonlarının flaşlarını açarak şarkılara eşlik etti.

Konserin sonunda Adrian ve orkestrasının performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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