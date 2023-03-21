Harmancık Belediyesi ekipleri ramazan öncesi camileri temizliyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde belediye ekipleri yaklaşan ramazan ayı öncesinde mahallelerde bulunan cami ve mescitlerde temizlik ve dezenfekte işlemi yürütüyor.



Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, AA muhabirine, 30 mahallede bulunan 42 cami ve mescitte ramazan öncesi kapsamlı temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.



İbadet alanlarının yanı sıra tuvalet ve abdest alma yerlerinin de temizlenerek dezenfekte edildiğini belirten Ataş, "Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için hem dezenfekte hem temizlik çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

Mahalle muhtarları ve cami cemaati ise Ataş ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

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