Gemlik'te yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Küçükkumla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kumla Mahallesi'nde C.A'nın (42) adresine baskın yaptı.



Bu adreste yapılan aramalarda çeşitli gramajlarda satışa hazır metamfetamin, kubar esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, hassas terazi, av tüfeği, 4 cep telefonu ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 12 bin 190 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan C.A'nın 34 suç kaydının bulunduğu belirlendi.



Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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