Bursa ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

AA

Bursa ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Yalova ve Çanakkale'de "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.

Bursa'da bazı sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler, Millet Bahçesi'nde toplanan grupların yürüyüşe geçmesiyle başladı.

Darmstad Caddesi'nde devam eden yürüyüş, Kent Meydanı'nda sona erdi.

Kontrol noktalarından miting alanına alınan katılımcılar, halay çekip şarkılar söyledi.

- Eskişehir

Eskişehir'de bazı sendikalar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Hoşnudiye Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde toplandı.

Polis uygulama noktasında polis ile bir grup arasında yasaklı pankart meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen gruplar, buradaki açıklamanın ardından dağıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de merkez Altıeylül ilçesindeki Çarşamba Pazarı'nda toplanan grup, 100. Yıl Caddesi boyunca sloganlar atarak yürüdü. "İş, Ekmek, Özgürlük", "Yaşasın 1 Mayıs" gibi sloganların atıldığı yürüyüşe bazı vatandaşlar destek verdi. Yürüyüş Kuvay-i Milliye alanında son buldu.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı meydanda İstiklal Marşı okunmasının ardından, Türk-İş adına Kristal-İş Sendikası Şube Başkanı Tangüder Tatar, yaptığı konuşmada, artan iş kazası ölümlerine dikkati çekti.

İş ve emek cephesinin taleplerini dile getiren Tatar, "Deprem bölgeleri başta olmak üzere her kentte sosyal konutlar inşa edilmeli, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalıdır. Özel sektörde çalışanlara promosyon hakkı verilmelidir. Çalışma süreleri günde 7 saat haftada 5 gün olmalı ve bütün emekçilere, işçilere haftada 2 gün tatil hakkı tanınmalıdır. Elektrik, gaz, su gibi temel tüketim maddeleri, konut kiralarındaki zamlar durdurulmalı ve yapılan zamlar geri alınmalıdır. Sağlık bir temel haktır, herkese nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti sunulmalıdır." dedi.

Açıklama sonrası müzik eşliğinde halay çeken gruplar, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kutlamalar için Marina Kavşağı'ndaki Öğretmenevi önünde toplanan işçi temsilcileri, sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan oluşan kortej, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

- Kütahya

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kütahya'da da etkinlikler düzenlendi.

Hak-İş'e bağlı sendikalar adına, Azerbaycan Parkı'nda basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş, "Hak-İş olarak sağlığımız, işimiz, ekmeğimiz, güvenli ve güvenceli istihdam, refah dolu yarınlar ve güçlü gelecek için taleplerimizi yine meydanlardan yüksek sesle haykırıyoruz." dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı sendikalar ise Atatürk Bulvarı'nda yürüyüş yaparak Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ile KESK dönem sözcüsü Can Develi katılımcılara hitap etti.

- Yalova

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından yapılan programda, konuşmaların ardından alana katılanlar şarkılar eşliğinde eğlendi.

Programa, bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

- Çanakkale

Çanakkale'deki etkinlikler eski Salı Pazarı mevkisinde toplanan kortejin yürüyüşü ile başladı.

Grup sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Geniş güvenlik önlemleri içinde alana giren vatandaşlar, burada türküler söyleyip, halay çekti.

Daha sonra, organizasyonu gerçekleştiren sendika ve sivil toplum kuruluşları adına konuşmalar yapıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, milletvekili adayları, çeşitli siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar
YEREL HABERLER Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İnegöl Gençlik Merkezi"nin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İnegöl Gençlik ...
Bursa'da anaokulunda yangın
YEREL HABERLER Bursa'da anaokulunda yangın
Gezi dönüşü 1 öğrenci ile sürücünün öldüğü otobüs kazasında 18 yaralı tedavi görüyor
YEREL HABERLER Gezi dönüşü 1 öğrenci ile sürücünün öldüğü otobüs ...
Kış uykusundan uyanan ayılar için barınağa `özel fırın´
YEREL HABERLER Kış uykusundan uyanan ayılar için barınağa `özel ...
(Geniş Haber)BURSA'DA ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
YEREL HABERLER (Geniş Haber)BURSA'DA ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN TUR OTOBÜSÜ ...
GÜNCELLEME - Bursa'da devrilen tur otobüsündeki ikisi öğrenci 3 kişi öldü, 44 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da devrilen tur otobüsündeki ikisi ...
Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi
YEREL HABERLER Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi
BURSA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI VAR
YEREL HABERLER BURSA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Bursa'da tur otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var (1)
YEREL HABERLER Bursa'da tur otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var ...
BURSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI VAR -1
YEREL HABERLER BURSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI ...
AK Parti'li Ala: 2 helikopter gönderemeyen Türkiye'den, SİHA gönderen Türkiye'ye geldik
YEREL HABERLER AK Parti'li Ala: 2 helikopter gönderemeyen ...
Amatör lig maçında taraftarlar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Amatör lig maçında taraftarlar arasında bıçaklı ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da seçim ofisi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da ...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bursaspor - Arnavutköy Belediyespor: 4-1
YEREL HABERLER Bursaspor - Arnavutköy Belediyespor: 4-1
Atış Şirketler Grubu, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katıldı
YEREL HABERLER Atış Şirketler Grubu, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne ...
Türk otomotiv sektörü firmaları Brezilya'daki fuara katıldı
YEREL HABERLER Türk otomotiv sektörü firmaları Brezilya'daki fuara ...
Bursa'da TÜGVA'nın "Kitap Kurdu" yarışmasının sınavı yapıldı
YEREL HABERLER Bursa'da TÜGVA'nın "Kitap Kurdu" yarışmasının sınavı ...
Milli modern pentatlon sporcusu Eda Özrodop hedeflerine ulaşmak için sıkı çalışıyor
YEREL HABERLER Milli modern pentatlon sporcusu Eda Özrodop ...
Aşık olduğu solisti öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Aşık olduğu solisti öldüren sanığa ağırlaştırılmış ...
Bursa'da çekiciye çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da çekiciye çarpıp takla atan otomobildeki 2 ...
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursa'da konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursa'da konuştu:
İnce: İHA ve SİHA'ları destekliyorum
YEREL HABERLER İnce: İHA ve SİHA'ları destekliyorum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.