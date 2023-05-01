Bursa ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

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BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Yalova ve Çanakkale'de "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.

Bursa'da bazı sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler, Millet Bahçesi'nde toplanan grupların yürüyüşe geçmesiyle başladı.

Darmstad Caddesi'nde devam eden yürüyüş, Kent Meydanı'nda sona erdi.

Kontrol noktalarından miting alanına alınan katılımcılar, halay çekip şarkılar söyledi.

- Eskişehir

Eskişehir'de bazı sendikalar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Hoşnudiye Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde toplandı.

Polis uygulama noktasında polis ile bir grup arasında yasaklı pankart meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen gruplar, buradaki açıklamanın ardından dağıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de merkez Altıeylül ilçesindeki Çarşamba Pazarı'nda toplanan grup, 100. Yıl Caddesi boyunca sloganlar atarak yürüdü. "İş, Ekmek, Özgürlük", "Yaşasın 1 Mayıs" gibi sloganların atıldığı yürüyüşe bazı vatandaşlar destek verdi. Yürüyüş Kuvay-i Milliye alanında son buldu.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı meydanda İstiklal Marşı okunmasının ardından, Türk-İş adına Kristal-İş Sendikası Şube Başkanı Tangüder Tatar, yaptığı konuşmada, artan iş kazası ölümlerine dikkati çekti.

İş ve emek cephesinin taleplerini dile getiren Tatar, "Deprem bölgeleri başta olmak üzere her kentte sosyal konutlar inşa edilmeli, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalıdır. Özel sektörde çalışanlara promosyon hakkı verilmelidir. Çalışma süreleri günde 7 saat haftada 5 gün olmalı ve bütün emekçilere, işçilere haftada 2 gün tatil hakkı tanınmalıdır. Elektrik, gaz, su gibi temel tüketim maddeleri, konut kiralarındaki zamlar durdurulmalı ve yapılan zamlar geri alınmalıdır. Sağlık bir temel haktır, herkese nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti sunulmalıdır." dedi.

Açıklama sonrası müzik eşliğinde halay çeken gruplar, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kutlamalar için Marina Kavşağı'ndaki Öğretmenevi önünde toplanan işçi temsilcileri, sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan oluşan kortej, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

- Kütahya

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kütahya'da da etkinlikler düzenlendi.

Hak-İş'e bağlı sendikalar adına, Azerbaycan Parkı'nda basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş, "Hak-İş olarak sağlığımız, işimiz, ekmeğimiz, güvenli ve güvenceli istihdam, refah dolu yarınlar ve güçlü gelecek için taleplerimizi yine meydanlardan yüksek sesle haykırıyoruz." dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı sendikalar ise Atatürk Bulvarı'nda yürüyüş yaparak Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ile KESK dönem sözcüsü Can Develi katılımcılara hitap etti.

- Yalova

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından yapılan programda, konuşmaların ardından alana katılanlar şarkılar eşliğinde eğlendi.

Programa, bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

- Çanakkale

Çanakkale'deki etkinlikler eski Salı Pazarı mevkisinde toplanan kortejin yürüyüşü ile başladı.

Grup sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Geniş güvenlik önlemleri içinde alana giren vatandaşlar, burada türküler söyleyip, halay çekti.

Daha sonra, organizasyonu gerçekleştiren sendika ve sivil toplum kuruluşları adına konuşmalar yapıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, milletvekili adayları, çeşitli siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların üyeleri katıldı.

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