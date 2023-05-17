İnegöl'de trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Işıkları'nda Ahmet İ. idaresindeki 16 AAB 89 plakalı kamyonet, 13 DE 550 plakalı tıra, Havva K. (68) yönetimindeki 35 NLN 89 plakalı hafif ticari araç ise kamyonete arkasından çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler Ahmet İ. ve Havva K, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alanyurt yolu İstaş Kavşağı mevkisinde ise Muhammed Enes Işık (30) idaresindeki 16 ATB 163 plakalı otomobil ile Süleyman Babacan'ın (70) kullandığı 16 F 4666 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, İnegöl Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Her iki kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.