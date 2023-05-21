Bursa'da tezhip sergisi açıldı

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü ile Sencide Tezhip Atölyesi iş birliğiyle Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde "Yakin-Tezhip Sergisi" açıldı.

Müzehhip ve hattat Muhammed Mağ ve müzehhibe Elif Birkan'ın koordinasyonuyla düzenlenen sergide 12 sanatçının 35 eseri yer alıyor.

Serginin açılışına katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin, tezhibin tarih boyunca birçok kültürde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Tezhip sanatının, ince işçilik ve sanatsal ifadeyi ahenkle birleştiren geleneksel bir sanat olduğunu vurgulayan Mersin, "Sencide Tezhip Atölyesi sanatçıları tarafından danışman hocaları müzehhip ve hattat Muhammed Mağ nezaretinde 12 sanatçının eserleri Bursalılarla bir araya gelecek. Bu sergiyle sanatçılar, geleneksel sanatı taklitten ziyade bugünü yaşayan, geleneğe bağımlı olmayan ama bağlı olan bir sanatı icra etmeye çalışıyorlar. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyor, etkinliğin amacına ulaşmasını temenni ediyorum." dedi.

Muhammed Mağ da serginin anlam ve önemine değinerek, "İlk tezhip derslerimize 2008 yılında Irgandı Köprüsü'nde başladık. Talebelerimiz, emekleriyle birlikte çalışmalarını devam ettirdiler. Aslında bugün torunlarımın sergisiyle buradayız." ifadelerini kullandı.

Mağ, sergide emeği geçen sanatçılara ve açılışa katılanlara teşekkür etti.

Uzun bir çalışma sürecinin ardından oluşturulan ve sanatseverlerin beğenisine sunulan eserler, 1 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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