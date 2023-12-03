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        Şiddetli yağıştan etkilenen Tirilye'de selin yaraları sarılıyor

        Bursa'da 30 Kasım'da etkili olan şiddetli sağanağın yol açtığı sel, su baskını ve heyelanlar sonrası başta Mudanya'nın Tirilye Mahallesi olmak üzere pek çok noktada çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 03.12.2023 - 17:17
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        Şiddetli yağıştan etkilenen Tirilye'de selin yaraları sarılıyor
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        Bursa'da 30 Kasım'da etkili olan şiddetli sağanağın yol açtığı sel, su baskını ve heyelanlar sonrası başta Mudanya'nın Tirilye Mahallesi olmak üzere pek çok noktada çalışmalar sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve İl Başkanı Davut Gürkan ile Tirilye'deki çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşların sorunlarını dinledi.

        Selden zarar görenlerle sohbet eden Aktaş, vatandaşların beklenti ve taleplerini dikkatle dinledi.

        Gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse merkezi hükümetin ilgili tüm kurumlarının Bursa için seferber olduğunu ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

        "Ekiplerimiz ve tüm kurumlarımız sel felaketinin etkilerini gidermek için canla başla çalışarak hayatı normale döndürdüler. Her zaman hemşehrilerimizin yanındayız, yaraları hep birlikte saracağız. Felaketin kalıntılarını da en kısa zamanda temizleyeceğiz inşallah. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun."

        Büyükşehir Belediyesinin İtfaiye, Zabıta, Ulaşım, Park ve Bahçeler Dairesi, BUSKİ ve Tarım Peyzaj AŞ birimlerinin ilk gün başlattıkları çalışmalar sürerken, selden etkilenen bölgelerde 500'ü aşkın personel, 200'e yakın araçla temizlik, su tahliyesi, asfalt kaplama ve altyapı onarım çalışmaları devam ediyor.

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