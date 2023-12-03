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        Bursa'da balkonun çöken zeminiyle 6. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde balkonun çöken zeminiyle 6'ncı kattan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 02:27 Güncelleme: 03.12.2023 - 02:27
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        Bursa'da balkonun çöken zeminiyle 6. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde balkonun çöken zeminiyle 6'ncı kattan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Çırpan Mahallesi 2. Bilim Sokak'ta 7 katlı binanın 6'ncı katındaki balkonun zemini çöktü.

        O sırada balkonda bulunan Muzaffer Gümüş (31), çöken zeminle yere düşerek ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Özel hastaneye götürülen Gümüş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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