İnegöl'de lodos nedeniyle asırlık çınarlar, caddeye devrildi
BURSA'nınİnegölilçesinde, gece saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle yaklaşık 200 yıllık 2 çınar ağacı devrildi. Ağaçların bulunduğu cadde 2 saat ulaşıma kapatıldı.
BURSA'nınİnegölilçesinde, gece saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle yaklaşık 200 yıllık 2 çınar ağacı devrildi. Ağaçların bulunduğu cadde 2 saat ulaşıma kapatıldı.
Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yaklaşık 200 yıllık 2 çınar ağacı, gece saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle saat 02.00 sıralarında caddeye devrildi. İhbarla bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Tedbir alan ekipler, ağacın dallarına keserek yoldan kaldırdı. İlçenin en işlek caddesi ulaşıma kapanırken, olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, geniş güvenlik önemleri aldı. Belediye ekipleri tarafından ağaçlar parçalanıp, olay yerinden kaldırdı. Yaklaşık 2 saat sonra cadde, ulaşıma açıldı.
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