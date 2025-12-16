Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Andris Aunkrogers (Letonya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Carsten Straube (Almanya)
TOFAŞ: Perez 22, Yiğitcan Saybir 9, Whaley 15, Besson 16, Furkan Korkmaz 5, Özgür Cengiz 2, Tolga Geçim 2, Lewis 10, Blazevic 15, Thomasson 3
Trapani Shark: Cappelettti 9, Notae 27, Petrucelli 9, Sanogo 7, Hurt 19, Eboua 10, Arcidiacono 9, Pugliatti 3
1. Periyot: 18-28
Devre: 42-46
3. Periyot: 62-55
Normal süre: 84-84
5 faulle çıkan: 38.45 Petrucelli (Trapani Shark)
BURSA
