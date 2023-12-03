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        Çocuk kütüphanesinde 'ödünç oyuncak' uygulaması

        BURSA'daYıldırımBelediyesi'nce açılan ve 5 bin kitabın bulunduğu Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi'nde, çocuklara 3 kitabın yanı sıra ödünç olarak oyuncak da veriliyor. Belediye Bakanı Oktay Yılmaz, "Bu zamana kadar 352 çocuk üyemize, kitapların yanı sıra sayıları 700'e ulaşan oyuncak verdik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:00
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        Çocuk kütüphanesinde 'ödünç oyuncak' uygulaması
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        BURSA'daYıldırımBelediyesi'nce açılan ve 5 bin kitabın bulunduğu Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi'nde, çocuklara 3 kitabın yanı sıra ödünç olarak oyuncak da veriliyor. Belediye Bakanı Oktay Yılmaz, "Bu zamana kadar 352 çocuk üyemize, kitapların yanı sıra sayıları 700'e ulaşan oyuncak verdik" dedi.

        Yıldırım Belediyesi'nin mayıs ayında açtığı Çocuk Kütüphanesi'nde, ödünç kitap uygulamasının yanı sıra ödünç oyuncak uygulaması da hayata geçirildi. Yaşları 6-12 arasında değişen çocuklar için açılan, 5 bin kitabın yer aldığı kütüphanede, 20 farklı çeşitte 700 oyuncak da bulunuyor. Halen 2 bin çocuğun kayıtlı olduğu kütüphanede, isteyen çocuklara, okuyup 15 gün içinde geri iade etmeleri koşulu ile 3 kitabın yanı sıra 1 tane de oyuncak veriliyor. Kütüphane, 6 ay içinde 352 çocuğa kitapların yanı sıra ödünç oyuncak verdi.

        '2 BİN ÜYEMİZ VAR'

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Mimar Sinan Çocuk Kütüphanemizi yaklaşık 6 ay önce açtık. Çocuklarımıza sadece kitap değil; bir de oyuncak verelim dedik. Emanet bilincinin gelişmesine katkı sağlamak için geliştirdiğimiz bir proje. İlkokul çağındaki her çocuğumuz, buradan 15 günlüğüne 3 kitap 1 oyuncak ödünç alabiliyor. Tekrardan getirip, oyuncağını değiştirebiliyor. Böylelikle her oyuncaktan, her çocuğumuz istifade etmiş oluyor. Çocuklarda, emanet bilinci gelişiyor, oyuncağa sahip çıkma, güzel bakmak, o bilincin gelişmesi de bizler açısından önemli bir çalışma oldu. Şu ana kadar 2 bin üyemiz var. 6 gün açık olan ve çocuklarımızın eğlenerek öğrendiği bir mekan oldu, burası. Bu zamana kadar 352 çocuk üyemize, kitapların yanı sıra sayıları 700'e ulaşan oyuncak verdik" dedi.

        'ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE'

        Kızı ile haftanın 2-3 günü kütüphaneye gelen Çiğdem Tekin, "Kitap kurdu bir kızım var. Kitapları güncelleyerek okumasını sağlıyoruz. Oyuncaklar da çok kullanışlı. Bizim için alternatif oluyor. Çocukların isteklerine yetişmek, bu zamanda biraz zor oluyor. Bu şekilde alıp oynadıktan sonra geri teslim ediyor, yenisini alıyoruz" diye konuştu. Kreş öğretmeni Elif Güler Kahraman da bakmakla sorumlu olduğu çocuklar için kütüphaneye geldiğini belirterek, "Aldığımız kitapları ve oyuncağı, 15 gün sonra teslim ediyoruz. Çocuklarımız için kütüphaneden 15 günlük oyuncak teslim aldık. Daha sonra öğrencimizle oyuncakları teslim edeceğiz. Hem çocuklarımız hem öğrencilerimiz için oldukça önemli bir proje olduğunu düşünüyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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