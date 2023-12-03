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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 20:17 Güncelleme: 03.12.2023 - 20:17
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Yener Yılmaz, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu

        TOFAŞ: Özgür Cengiz 3, Winston 9, Tevfik Akdamar, Prewitt 19, Homesley, Tolga Geçim 7, Ege Demir 4, O'Brien 19, Wiley 30, Mustafa Kurtuldum

        Bursaspor İnfo Yatırım: Young 6, Floyd 10, Ömer Utku Al 4, Michineau 12, Enes Berkay Taşkıran, Semih Erden 2, Brown 22, Sarper David Mutaf 11, Metin Türen 5, Hamilton 13

        1. Periyot: 23-24

        Devre: 47-41

        3. Periyot: 76-58

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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