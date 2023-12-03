Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:TOFAŞ

Hakemler:Yener Yılmaz, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu

TOFAŞ: Özgür Cengiz 3, Winston 9, Tevfik Akdamar, Prewitt 19, Homesley, Tolga Geçim 7, Ege Demir 4, O'Brien 19, Wiley 30, Mustafa Kurtuldum

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 6, Floyd 10, Ömer Utku Al 4, Michineau 12, Enes Berkay Taşkıran, Semih Erden 2, Brown 22, Sarper David Mutaf 11, Metin Türen 5, Hamilton 13

1. Periyot: 23-24

Devre: 47-41

3. Periyot: 76-58

BURSA

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