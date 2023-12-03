Bursa'da, 2 farklı düğün konvoyu yolu kapattı: Havaya ateş açıp, çiftetelli oynadılar BURSA'da,yolu trafiğe kapatan düğün konvoyu müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. Başka bir düğün konvoyunda ise meşale yakıp yolu trafiğe kapatan kalabalık, silahlarla havaya ateş açtı. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

BURSA'da,yolu trafiğe kapatan düğün konvoyu müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. Başka bir düğün konvoyunda ise meşale yakıp yolu trafiğe kapatan kalabalık, silahlarla havaya ateş açtı. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Akşam saatlerinde Mudanya ilçesi Bursa-Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Bir düğün konvoyu, Bursa-Mudanya yolu Bursa istikametini trafiğe kapattı. Araçlardan inen kalabalık grup, yol üzerinde müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. Dakikalarca yolun Bursa istikametini trafiğe kapatan konvoydaki araçlardan bazıları da drift yapıp lastik yaktı. Kapanan yol sebebiyle Bursa-Mudanya yolu üzerinde araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı, konvoyun yoluna devam etmesiyle normale döndü.

SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR

Başka bir düğün konvoyu ise Mevlana Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde yolu trafiğe kapattı. Meşale yakıp yolu trafiğe kapatan konvoydakilerden bazıları ise silahlarla havaya ateş etti. Her iki düğün konvoyunda yaşananlar ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.