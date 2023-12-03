TOFAŞ-Bursaspor İnfo Yatırım: 91-85

SALON:TOFAŞ

HAKEMLER:Yener Yılmaz, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu

TOFAŞ: Özgür Cengiz 3, Winston 9, Tevfik Akdamar, Prewitt 19, Homesley, Tolga Geçim 7, Ege Demir 4, O'Brien 19, Wiley 30, Mustafa Kurtuldum

BURSASPOR İNFO YATIRIM: Young 6, Floyd 10, Ömer Utku Al 4, Michineau 12, Enes Berkay Taşkıran, Semih Erden 2, Brown 22, Mutaf 11, Metin Türen 5, Hamilton 13

1'İNCİ PERİYOT: 23-24

DEVRE: 47-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-58

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında TOFAŞ, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 91-85 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10'uncu haftasında TOFAŞ, evinde Bursaspor İnfo Yatırım ile karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan maça Cassius Winston, Caleb Homesley, Omar Prewitt, Tolga Geçim, Austin Wiley beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk basketlerini Omar Prewitt´in elinden buldu. Rakip sayılarına Tolga Geçim, Austin Wiley ve Omar Prewitt ile karşılık vererek 5'inci dakikada televizyon molasına 16-13 önde giren ev sahibi takım, mola dönüşü J.J. O´Brien, Ege Demir ve Özgür Cengiz´in basketleriyle skoru 23-18 yaptı. Son bölümde üst üste sayılar bulan Bursaspor, ilk çeyreği 23-24 önde kapattı.

İkinci periyodun başında J.J. O´Brien´ın basketiyle üstünlüğü sağlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Cassius Winston´ın üçlüğü sonrası Omar Prewitt, Austin Wiley ve Tolga Geçim´in basketleriyle 17'nci dakikada farkı 9´a çıkardı: 41-32. Kalan bölümde rakip sayılarına Austin Wiley ve Tolga Geçim ile karşılık veren Mavi Yeşilli takım, soyunma odasına 47-41 üstün girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyodun başında Austin Wiley, Omar Prewitt ve J.J. O´Brien´ın elinden sayılar bulan TOFAŞ, 24'üncü dakika sonunda farkı bu kez çift hanelere çıkardı: 63-53. Austin Wiley, J.J. O´Brien, Cassius Winston, Ege Demir ve Özgür Cengiz´in sayılarıyla son çeyreğe 76-58 önde giren TOFAŞ Basketbol Takımı, Cassius Winston ve Omar Prewitt´in basketleriyle dördüncü periyodun başında 23 sayılık farkı (81-58) yakalarken; Cassius Winston, J.J. O´Brien ve Austin Wiley´in bitime 5.26 kala durumu 87-65´e taşıdı. Bu bölümde 14-0´lık seri bulan Bursaspor İnfo Yatırım, bitime 2.26 kala farkı 8´e (87-79) indirse de kalan sürede hata yapmayan TOFAŞ, Omar Prewitt´in sayılarıyla parkeden 91-85 galip ayrıldı.

Bursa derbisinde TOFAŞ´ta 30 sayı, 11 ribaund, 2 asist, 4 blok ve 41 verimlilik puanıyla oynayan Austin Wiley maçın adamı olurken, Omar Prewitt 19 sayı, 10 ribaund, 3 asist; J.J. O´Brien 19 sayı, 8 ribaund, 5 asist ile katkı verdi.