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        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosikletle, panelvanın çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:30
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        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
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        BURSA (AA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinde motosikletle, panelvanın çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgilere göre Bursa’dan Mudanya İstikametinde giden Y.T. yönetimindeki 16 CNU 92 plakalı panelvan M.R. (31) idaresindeki 34 DRJ 954 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, N.D. yönetimindeki 16 AAP 283 plakalı damperli kamyonun altına girdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı

        Kazayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.

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