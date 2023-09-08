Hataylı çocuklar, Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Sokak Oyunları Şenliği"nde moral buldu Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından afetzede çocuklar için Hatay'ın Antakya ilçesinde "Sokak Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Antakya'da gerçekleştirilen şenlik, küçük afetzedelere moral oldu.

Yüzyılın afetini yaşayan, oyun çağlarında yıkımlar, enkazlar ve kayıplarla sarsılan çocuklar, şenlik sayesinde depremin yıkıcı etkisinden uzaklaşıp oyun dolu günler geçirdi.

"Asrın felaketi"nde yaraların sarılması için depremin hemen ardından yardım için bölgeye koşan, Hatay’da 2 bin konteynerden oluşan yaşam alanları ve seyyar tuvaletler kurup yardım dağıtımlarında ayak basmadık yer bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal projelerle bölgedeki desteklerini sürdürüyor.

Afetten en fazla etkilenen çocukların psikolojik olarak desteklenmesi ve moral bulması için daha önce Antakya’da Masal Şenliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Bursa’da geleneksel olarak yapılan Sokak Oyunları Şenliği’ni Hatay’a taşıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Müzeler Şube Müdürlüğü eğitimcileri ve gönüllülerinden oluşan bir ekip afetzede çocuklarla buluştu.

Konteyner kentlerde kalan çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını hem öğrendi hem de oynadı.

Üç gün boyunca oyunun birleştirici gücünden faydalanan çocuklar, depremin acı izlerinden uzak, çocukça oyun dolu zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadı.