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        Otomobil sporcusu Mert Becce, Avrupa'da şampiyonluk için umutlu

        MUSTAFA YILMAZ - Doğu Avrupa Baja Kupası'nı iki kez kazanan ve uluslararası birçok başarısı bulunan otomobil sporcusu Mert Becce, yeni aracıyla başladığı 2023 Avrupa Baja Şampiyonası mücadelesinde de birinciliği hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 11:08 Güncelleme: 01.10.2023 - 11:08
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        Otomobil sporcusu Mert Becce, Avrupa'da şampiyonluk için umutlu
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        MUSTAFA YILMAZ - Doğu Avrupa Baja Kupası'nı iki kez kazanan ve uluslararası birçok başarısı bulunan otomobil sporcusu Mert Becce, yeni aracıyla başladığı 2023 Avrupa Baja Şampiyonası mücadelesinde de birinciliği hedefliyor.

        Bursa'da bugün tamamlanacak 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital"de yarışan Becce, Avrupa Şampiyonası'nda da kullandığı yeni aracını test ediyor.

        4x4 ve 6x6 arazi araçları ile çöl yarışları için geliştirilmiş özel yarış araçlarının, ayrı klasmanlarda, bir arada ve yol dışı etaplarda gerçekleştirilen ralli tipi off-road yarışı olarak tanımlanan baja turnuvalarında mücadele eden Becce, çalışmalarını ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

        Off-road turnuvalarında 7 Türkiye şampiyonluğu bulunan babası Mehmet Becce'nin izinden giden Mert Becce, kariyerini ehliyetini aldığı günden beri sürdürdüğünü söyledi.

        Yaklaşık 12 yıldır yarışan Becce "Ehliyeti alınca da babamın teşvikleriyle bu işe başladık. Sıfırdan başladık, basamakları adım adım çıktık. Önce yerel yarışları kazanmaya başladık, yerel yarışlarda derece yaptıktan sonra bir Türkiye şampiyonluğu geldi. Türkiye şampiyonluğunu tekrarlayıp bunun bir tesadüf olmadığını gösterdik." dedi.

        - "Etaplar çok güzel, etaplara bayıldım"

        Becce, uluslararası yarışlara da katıldığını, iki kez Doğu Avrupa Baja şampiyonu olduğunu hatırlattı.

        Yeni aracı Yamaha YXZ ile katıldığı Bursa'daki şampiyonanın etaplarını beğendiğini ifade eden Becce, şunları söyledi: :

        "Bu sene de yeni bir araçla Avrupa Şampiyonası'na başladık. Sezon mükemmel gitmiyor bizim için ama Avrupa şampiyonluğu şansımız da var. İspanyol ve İtalyan rakiplerimizle bir rekabet içindeyiz. Buraya aslında biz test için geldik, hem şampiyonaya destek olmak hem burada görünmek hem de yeni aracımızı test etmek için geldik ama yarıştığımız her yarışta hedef her zaman kazanmaktır, o yüzden burada da birinci olmak istiyoruz. Şu an ilk günde sondan üçüncü sırada görünüyoruz, yeni bir araç yeni bir deneyim bizim için. Etaplar çok güzel, etaplara bayıldım. Tam istediğimiz performansı sergileyemesek de sonuçtan memnunuz."

        Kariyerinde katılacağı yarışlara babasıyla karar verdiklerini aktaran Becce, "Garajda da zaten her zaman birlikteyiz. Elimizden geldiğince onun bilgisinden faydalanmaya çalışıyorum. Babam bazı yarışlara geliyor, bazılarına gelemiyor çünkü evde birinin çalışması gerekiyor. Ailede iki kişinin yarışması biraz zor oluyor." diye konuştu.

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