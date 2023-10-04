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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıya katılmak üzere geldiği Bursa'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:46 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:46
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa'da ziyaretlerde bulundu
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıya katılmak üzere geldiği Bursa'da ziyaretlerde bulundu.

        Atatürk Caddesi'ndeki Bursa Valiliği tarihi binasını ziyaretinde Vali Mahmut Demirtaş tarafından karşılanan Bolat, basına kapalı toplantıya katıldı.

        Tarihi Büyükşehir Belediyesi binasına geçen Bolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile görüştü.

        Bolat, AK Parti İl Başkanlığı'nda ise İl Başkanı Davut Gürkan ve partililer tarafından karşılandı.

        Bakan Bolat, ziyaretinde yaptığı konuşmada, Bursa'nın hem siyasi hem de ekonomik bakımdan Türkiye'nin çok önemli bir şehri olduğunu söyledi.

        Bursa'nın son 50-60 yılda başta tekstil, konfeksiyon, ardından otomotiv ve makine sanayisiyle ekonomisinin daha da geliştiğini vurgulayan Bolat, "Bursa'mız Türkiye ekonomisinde çok özel bir yere sahip. Bursa'nın gelişmişlik düzeyini Türkiye'nin yarısına yayabilmiş olsaydık bugün kişi başına milli gelirimiz 2,5 katı, 25 bin dolar olabilirdi. Tabii hedefimiz bu yönde. İnşallah Bursa'nın gelişmişliğinin diğer illerimize de yaygınlaşması için hükümet olarak var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

        Bolat, AK Parti hükümetlerinin 21 yıldır Bursa'da çok büyük ve önemli kamu hizmetlerini yerine getirdiğini anlattı.

        Kentin dinamiklerinin bundaki katkısına değinen Bolat, şöyle konuştu:

        "Başta merkezi hükümetle uyumlu Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, Bursa'mızın altyapısının, üstyapısının yenilenmesinde, halkımızın hayat seviyesinin, hayat standardının yükselmesinde ve Bursa ekonomisinin gelişmiş uygulamaları ve çalışmalarıyla büyük değer kattılar. Zaten böyle olmasaydı AK Parti üst üste 17 defa 21 yıl içinde seçim kazanamazdı. 21 yılda 17 seçimi üst üste kazanan bir siyasi parti başarısını, faaliyetlerini ispatlamış demektir. Çok partili siyasette, demokrasilerde, dünyaya baktığımızda 21 yılda 17 seçim kazanan bir lider ve iktidar ben görmedim. Bunun için aziz ve necip halkımıza milletimize şükran borçluyuz. Bu güveni gösterdiler. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki AK Parti ve son seçimlerde de Cumhur İttifakı olarak bizler de bu güvene layık olmak için ülkemizin, milletimizin hizmetindeyiz, emrindeyiz."

        Uludağ İhracatçı Birlikleri'nde (UİB) eylül ayı ihracat verilerinin açıklandığı toplantıya katılan Bolat, daha sonra Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulundu. Okul Müdürü Metin Sezer'le atölyeleri gezen Bolat, öğrencilerin geliştirdiği ürünleri inceledi, patentli ürünlerle ilgili öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

        Bakan Bolat'a ziyaretlerinde Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

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