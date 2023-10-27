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        Bursa'da sağlık çalışanlarının "Cumhuriyetin 100. Yılı Fotoğraf Sergisi" açıldı

        Bursa'da, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırlanan "100 yıldır aynı aşk ve heyecanla" temalı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:35 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:35
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        Bursa'da sağlık çalışanlarının "Cumhuriyetin 100. Yılı Fotoğraf Sergisi" açıldı
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        Bursa'da, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırlanan "100 yıldır aynı aşk ve heyecanla" temalı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

        Sağlık Bakanlığınca 81 il ve 16 şehir hastanesinde eş zamanlı açılan fotoğraf sergisinde, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren hizmet veren sağlık çalışanları ve hizmetlerine ait fotoğraflar yer alıyor.

        Kent Meydanı ve Bursa Şehir Hastanesi'nde vatandaşlarla buluşan sergide, köy köy gezerek insanları tedavi eden doktorlar, fedakarca çalışan hemşireler ve canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının imkansızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair çok sayıda fotoğraf karesi bulunuyor.

        Ayrıca, aradan geçen yüzyılda Türkiye'de sağlık hizmeti sunumunda imkansızlıklarla değil, çağın en ileri teknolojileri ile ön plana çıktığına değinilirken, binalar, teknolojiler, imkanlar değişse de sağlık çalışanlarının aşk ve heyecanının hiç değişmediği vurgusu yapılıyor.

        Kent Meydanı'ndaki serginin açılışına Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin katıldı. Alanı gezen ikili, tüm vatandaşları sergiye davet etti.

        Fotoğraf sergisi, 3 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

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