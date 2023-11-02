Bursa'da taksi ile motosiklet çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Muharrem Avcı idaresindeki 16 T 0723 plakalı taksi, Ortabağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde, Muhammed Abdu'nun kullandığı 16 MB 8777 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet savrulurken, taksi ise refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücüler ile taksideki 4 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.