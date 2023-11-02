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        Bursa'da taksi ile motosiklet çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 00:23 Güncelleme: 02.11.2023 - 00:30
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        Bursa'da taksi ile motosiklet çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Muharrem Avcı idaresindeki 16 T 0723 plakalı taksi, Ortabağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde, Muhammed Abdu'nun kullandığı 16 MB 8777 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet savrulurken, taksi ise refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada sürücüler ile taksideki 4 yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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