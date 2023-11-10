Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan sanığa hapis istemi

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da, arkadaşıyla evinin bulunduğu sokakta kaldırımda oturan Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıktığı öne sürülen sanığa, 2 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat'ın 29 Ekim'de kaldırımda arkadaşıyla otururken biber gazıyla saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma tamamlandı.

Bursa 30. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü, tutuklu sanık Veysel İ'nin bisikletiyle Bolat'a yaklaşarak "Trabzonlu musun?" diye sorduğu, "Evet" yanıtını veren çocuğu gözüne biber gazı sıkarak yaraladığı belirtildi.

Başlatılan soruşturma çerçevesinde, incelenen güvenlik kamera kayıtlarından ve bilgisine başvurulan tanık beyanlarından şüphelinin kimliğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı.

Savcılıktaki ifadesinde üzerine atılı suçlamaları reddeden sanık, "Yaklaşık bir aydır denetimli serbestlik bürosunda temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Yunus Emre Bolat'ı tanımıyorum. Bana bahsetmiş olduğunuz konu hakkında bir fikrim yoktur. Ben böyle bir olay gerçekleştirmedim. Bana gösterilen videodaki bisiklet bana ait değildir. Hakkımda isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum." yönünde ifade verdi.

Sanık, diğer 5 farklı kişiye karşı işlediği "kasten yaralama" suçuna ilişkin olaylara da karışmadığını ileri sürdü.

İddianamede, güvenlik kamera kayıtları ile tanık beyanlarının yanı sıra mağdurun sanığı teşhis ettiği, Veysel İ'nin evinde yapılan aramada 3 biber gazı spreyi ile olay anında giydiği ayakkabının bulunduğu aktarıldı.

Sanığın, "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sadi Etkeser İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Emir Bolat, 29 Ekim'de Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu sokakta kaldırımda arkadaşıyla otururken, yanına bisikletle yaklaşan Veysel İ'nin (31) biber gazlı saldırısına uğramış, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Polis tarafından gözaltına alınan Veysel İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.