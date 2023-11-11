AK Parti'li Mustafa Varank, Bursa'da 3. Tesis Yönetimi Zirvesi'nde konuştu: TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, kentsel dönüşüm hamlelerinin çok daha hızlı ilerleyeceğini belirterek, "Vatandaşlarımıza desteğimizi artıracak, yerinde dönüşümle ilgili uygulamaları kolaylaştıracağız. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha yaşanabilir, güvenli, huzurlu şehirleri hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, kentsel dönüşüm hamlelerinin çok daha hızlı ilerleyeceğini belirterek, "Vatandaşlarımıza desteğimizi artıracak, yerinde dönüşümle ilgili uygulamaları kolaylaştıracağız. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha yaşanabilir, güvenli, huzurlu şehirleri hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Bursa'daki Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Tesis Yönetimi Zirvesi'nde konuşan Varank, tesis yönetim şirketlerinin vatandaşlarla 7 gün 24 saat birebir karşı karşıya gelen, onlarla iletişim halinde olan çok önemli şirketler olduğunu söyledi.

Dünyanın değişim ve dönüşümünde, 21 yıllık AK Parti iktidarında, Türkiye'yi bu değişim dönüşümün önüne koyabilmek adına çok çalıştıklarını vurgulayan Varank, "Geldiğimiz noktada bundan 21 önce Türkiye'yi ziyaret etmiş siyasilerle, yabancı devlet adamlarıyla konuştuğunuzda size ilk söyledikleri husus ne oluyor biliyor musunuz? 'Türkiye nasıl bu hale geldi? Nasıl böyle gelişti?' Bu gelişme ve kalkınmada elbette sağlıklı bir şekilde yolumuza devam edebilmek, sürdürülebilir bir yapıyı kurabilmek en önemli husus." diye konuştu.

Mustafa Varank, vatandaşların mutluluğunun önce onların güvenliğinden başladığını aktardı.

Sağlıklı ve dirençli şehirler, sağlıklı ve güvenli konutlar inşa etmenin önemine değinen Varank, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden itibaren kentsel dönüşüme, konut hamlelerine çok önem verdi. Bugün Başakşehir'in temellerini aslında Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Büyükşehir Belediye Başkanı iken başlattı. Toplu konutun ilk uygulamalarını, en güzel uygulamalarını başlattı. Biz, şimdi 21 senedir aslında bir kentsel dönüşüm hamlesi sürdürmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız kendi tabutlarının içerisinde yaşamasınlar istiyoruz. Bir deprem ülkesiyiz. Bu deprem ülkesinde yapacağımız konutlar, yapacağımız tesisler mutlaka güvenli olmak mecburiyetinde. Zaman zaman vatandaşlarımız farklı saiklerle hareket ediyor olabilirler. 'Benim 100 metrekarelik dairem neden 120 metrekare olmuyor' diye serzenişte bulunabilirler ama sizin içinde sağlıklı, güvenli yaşayabileceğiniz bir konut aslında öncelikli olması lazım. 200 metrekare ama en ufak bir sarsıntıda yıkılacak bir konutun kime ne faydası olabilir?"

- "Vatandaşlarımızın canını düşünerek adımlar atıyoruz"

Kentsel dönüşüm sürecini yoğun şekilde 21 yıllık iktidarlarında uygulamaya koyduklarını ancak bu süreci baltalamaya çalışanları gördüklerini aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Biz 'kentsel dönüşüm' dediğimizde bize 'rantsal dönüşüm', 'size vatandaşımızın hakkını yedirmeyiz' dediler. Biz kimsenin hakkıyla ilgilenmiyoruz. Biz vatandaşlarımız güvenli bir şekilde konutlarında yaşasın, evlerinde yaşasın istiyoruz. İşte bu mücadeleyi bir üst noktaya taşıyabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni bir kentsel dönüşüm yasası geçirdik. Burada ne yapacağız? Elbette vatandaşlarımızın rızasını arayacağız. Eskiden yüzde 70'le verilirken yüzde 50 artı 1 ile karar verilmesinin önünü açmış olduk. Diyorlar ki 'bu insanların mülkiyet hakkına müdahaledir', Türkiye'nin Cumhurbaşkanını bile yüzde 50 artı 1'le seçerken, bir kentsel dönüşüme neden 50 artı 1'le karar verilmesin? Biz vatandaşlarımızın canını düşünerek bu adımları atıyoruz. Bunun gibi birçok yeniliği mevzuata geçirdik."

"Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm hamleleri çok daha hızlı ilerleyecek. Vatandaşlarımıza desteğimizi artıracak, yerinde dönüşümle ilgili uygulamaları kolaylaştıracağız." diyen Varank, şunları dile getirdi:

"İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha yaşanabilir, güvenli, huzurlu şehirleri hep birlikte inşa edeceğiz. İşte bunun mücadelesini biz şu anda deprem bölgesinde veriyoruz. Maalesef hepimizin canını yakan, asrın depremiyle karşılaştık ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz burada kollarımızı sıvadık. 'Nasıl tekrar bu şehirleri ayağa kaldırabiliriz' diye şu anda 200 binin üzerinde konutun inşasına devam ediyoruz. Bu senenin sonundan önce ilk konutları teslim etmeye başlayacağız. Biz bu işi biliyoruz."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da konuşmasında tesis yönetiminin önemine değindi.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı ise sektörün yaşadığı sorunlara dikkati çekti.

Paneller ve söyleşilerle sürecek etkinliğin açılışına, Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu Başkanı İbrahim Bozan, akademisyenler, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.