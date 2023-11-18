Bursa'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu Bursa'da sağanak ve kuvvetli rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da sağanak ve kuvvetli rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücüler, yağmur nedeniyle biriken suda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde bazı köprülü kavşaklarda da su birikintileri oluştu.

Belediye ve trafik ekipleri, aksaklıkların giderilmesi için kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.