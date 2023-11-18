Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:TVFCengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Asisye Tuzkan

Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Cansu Bir, Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Nazlı Eda Kafkas)

Fenerbahçe Opet: Stysiak, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Cansu Çetin, De Souza)

Setler: 17-25, 18-25, 25-20, 22-25

Süre: 107 dakika (22, 27, 28, 30)

BURSA

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