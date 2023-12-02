Gemlik limanında yan yatan gemi görevlilerce kurtarıldı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, limanda yükleme yaparken yan yatan gemi görevlilerce kurtarıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, limanda yükleme yaparken yan yatan gemi görevlilerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Queen Star" isimli geminin yan yattığı bilgisi verilerek, "Gemlik'te liman yüklemesi sırasında tehlikeli bir biçimde yan yatan gemi, kurtarma uzmanlarımız ve KURTARMA-2 römorkörümüz tarafından kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.
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